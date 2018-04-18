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Кабмин утвердил основные направления бюджетной политики на 2019-2021 годы

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. Правительство утвердило с доработкой в ​​трехдневный срок распоряжение Кабинета министров "Об одобрении проекта Основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы" (бюджетная декларация - ред). Соответствующее решение принято на заседании правительства 18 апреля, передает корреспондент УНН.

Кабмин утвердил основные направления бюджетной политики на 2019-2021 годы

Отметим, документ определяет основные направления бюджетной политики на последующие годы и содержит макропрогноз, который учитывают при создании проекта бюджета на следующий год.

Согласно проекту декларации, номинальный ВВП в 2019 году составит 3 733, 9 млрд грн, реальный ВВП - 3,6%, инфляция (декабрь к декабрю) - 6,5%. Средний обменный курс гривны составит 30,5 грн за доллар. Уровень безработицы - 8,9%.

Обратим внимание, эти показатели могут корректироваться в зависимости от реального состояния экономики.

Относительно бюджетных показателей: дефицит госбюджета-2019 планируется на уровне 2,2% ВВП. Предельный объем госдолга не должен превысить 56% ВВП.

При этом прожиточный минимум будет расти трижды в год. Так с января 2019 он составит 1853 гривны, с июля - 1936 гривен, с декабря - 2011 грн.

Заметим, на этот раз в проекте бюджетной декларации не определены основные показатели государственного бюджета на следующие три года (2019-2021) и предельные размеры расходов главных распорядителей бюджетных средств.

Как сообщал УНН, Международный валютный фонд обновил прогноз по росту валового внутреннего продукта Украины в 2019 году на уровне 3,3%.

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