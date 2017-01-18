Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2017 рік (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2017 рік. Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, бюджет Пенсійного фонду у 2017 році зростає до 284 млрд грн, а в 2016-му - 257 млрд грн.
При цьому, зазначив він, обсяг дотації з Держбюджету до ПФ знижується зі 145 млрд грн (які були у 2016 році) до 141,5 млрд грн.
Крім того, повідомив він, надходження від ЄСВ на рівні 142 млрд грн, порівняно з 112 млрд грн у 2016-му.