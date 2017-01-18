Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2017 год (дополнено)

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, бюджет Пенсионного фонда в 2017 году возрастает до 284 млрд грн, а в 2016-м - 257 млрд грн.

При этом, отметил он, объем дотации из госбюджета в ПФ снижается с 145 млрд грн (которые были в 2016 году) до 141,5 млрд грн.

Кроме того, сообщил он, поступления от ЕСВ на уровне 142 млрд грн по сравнению с 112 млрд грн в 2016-м.