Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2017 год (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2017 год. Такое решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
По словам министра социальной политики Андрея Ревы, бюджет Пенсионного фонда в 2017 году возрастает до 284 млрд грн, а в 2016-м - 257 млрд грн.
При этом, отметил он, объем дотации из госбюджета в ПФ снижается с 145 млрд грн (которые были в 2016 году) до 141,5 млрд грн.
Кроме того, сообщил он, поступления от ЕСВ на уровне 142 млрд грн по сравнению с 112 млрд грн в 2016-м.