Кабмін запропонував ввести кримінальну відповідальність за контрабанду
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив низку рішень, які пропонують введення кримінальної відповідальності за контрабанду. Відповідні рішення були прийняті на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
“Ми повинні подати законопроект до Верховної Ради, щоб запровадити кримінальну відповідальність за контрабанду”, — сказав на засіданні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
За його словами, правоохоронці підготували заходи, які дозволять вже завтра почати тиск на контрабандне середовище, адже бюджет втрачає від контрабанди від 70 до 100 млрд грн.
Як повідомляв УНН, уряд започатковує масштабну боротьбу з контрабандою.