Кабмін запропонував ввести кримінальну відповідальність за контрабанду

“Ми повинні подати законопроект до Верховної Ради, щоб запровадити кримінальну відповідальність за контрабанду”, — сказав на засіданні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, правоохоронці підготували заходи, які дозволять вже завтра почати тиск на контрабандне середовище, адже бюджет втрачає від контрабанди від 70 до 100 млрд грн.

Як повідомляв УНН, уряд започатковує масштабну боротьбу з контрабандою.