Кабмин предложил ввести уголовную ответственность за контрабанду

“Мы должны подать законопроект в Верховную Раду, чтобы ввести уголовную ответственность за контрабанду”, — сказал на заседании министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, правоохранители подготовили мероприятия, которые позволят уже завтра начать давление на контрабандную среду, ведь бюджет теряет от контрабанды от 70 до 100 млрд грн.

Как сообщал УНН, правительство начинает масштабную борьбу с контрабандой.