Кабмін вніс зміни щодо стягнення ЄСВ з підприємств - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Кабінет міністрів вніс зміни щодо стягнення єдиного соціального внеску з підприємств, ухваливши стягувати ЄСВ з тих, хто використовує працю засуджених до обмеження або позбавлення волі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, присутній на засіданні уряду, передає УНН.
"Кабмін ухвалив стягувати єдиний соціальний внесок з підприємств, установ і організацій та інших юридичних осіб, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, а також з фізичних осіб-підприємців, які використовують працю засуджених до обмеження або позбавлення волі", - повідомив нардеп.
Нагадаємо, як повідомляв Гончаренко, Кабінет міністрів підтримав указ Президента Володимира Зеленського про вихід України з угоди по створенню Ради керівників фінансової розвідки держав-учасниць СНД.