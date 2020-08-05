Кабмін визначив винагороду членів наглядової ради "Нафтогазу" - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Кабінет міністрів врегулював питання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Річна винагорода встановлена на рівні 2 962 080 гривень. Відповідне розпорядження ухвалене на засіданні уряду 5 серпня, передає УНН з посиланням на Telegram-канал нардепа Олексія Гончаренка.
Так, у пояснювальній записці до проекту документу наводиться розрахунок винагороди. Згідно з постановою уряду, ухваленою в лютому 2020 року, максимально допустимий розмір базової місячної винагороди оплати послуг члена наглядової ради визначається у кратності до середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності.
За даними Держстату, розмір середньомісячної заробітної плати за IV квартал 2019 року у середньому в економіці становить 11 220 гривень.
"Таким чином, максимально допустимий розмір базової місячної винагороди оплати послуг незалежного члена наглядової ради визначається: 11 220 гривень х 22 = 246 840 гривень, а максимально допустимий розмір річної винагороди розраховується: 246 840 гривень х 12 місяців = 2 962 080 гривень", - йдеться в документі.
Аналогічний розрахунок зроблений і для представників держави в наглядовій раді.
Нагадаємо, що Нафтогаз підняв ціну на газ для населення у серпні.