Кабмін визначиться щодо припинення програми економічного співробітництва з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні планує розглянути проект постанови про припинення дії Програми економічного співробітництва України і Російської Федерації на 2011-2020 роки. Про це йдеться у порядку денному засідання уряду, передає УНН.
Згідно з порядком денним, проект постанови на засіданні уряду має представити перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.
Також члени уряду збираються затвердити Державну цільову економічну програму розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018- 2022 роки, а також розмір страхового запасу природного газу на 2018 рік.
Розглядатиметься питання щодо Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для інформаційного та організаційного забезпечення проведення 9-го Міжнародного форуму з енергетики для сталого розвитку.
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Урядовці також поговорять про утворення державної установи "Офіс із залучення та підтримки інвестицій" та міжвідомчої робочої групи з питань підготовки пропозицій щодо розв’язання системних проблем і налагодження ефективної співпраці та діалогу з іноземними інвесторами для реалізації їх пропозицій щодо поліпшення інвестиційного клімату.
Планується затвердити порядок утворення Ради з державної підтримки кінематографії.
Крім того, члени уряду збираються розглянути фінплан ДП "Енергоринок" на 2018 рік та інші питання.
Нагадаємо, парламент відхилив реформу управління державними банками.