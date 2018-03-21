Кабмин определится о прекращении программы экономического сотрудничества с РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Кабинет министров Украины сегодня планирует рассмотреть проект постановления о прекращении действия Программы экономического сотрудничества Украины и Российской Федерации на 2011-2020 годы. Об этом говорится в повестке дня заседания правительства, передает УНН.
Согласно повестке дня, проект постановления на заседании правительства должен представить первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.
Также члены правительства собираются утвердить Государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018- 2022 годы, а также размер страхового запаса природного газа на 2018 год.
Будет рассматриваться вопрос о Порядке использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для информационного и организационного обеспечения проведения 9-го Международного форума по энергетике для устойчивого развития.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Кабмине разработали план на случай снегопадов и наводнений
Чиновники также поговорят о создании государственного учреждения "Офис по привлечению и поддержке инвестиций" и межведомственной рабочей группы по вопросам подготовки предложений по решению системных проблем и налаживанию эффективного сотрудничества и диалога с иностранными инвесторами для реализации их предложений по улучшению инвестиционного климата.
Планируется утвердить порядок образования Совета по государственной поддержке кинематографии.
Кроме того, члены правительства намерены рассмотреть финплан ГП "Энергорынок" на 2018 год и другие вопросы.
Напомним, парламент отклонил реформу управления государственными банками.