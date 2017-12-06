Кабмін витратив на принтери та периферійне обладнання майже 900 тис. грн

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабінету Міністрів України у січні-жовтні 2017 року закупив принтерів та периферійного обладнання, інших технічних засобів на суму 864,7 тис. грн, що на 39% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю КМУ у відповіді на інформаційний запит УНН.