Кабмін витратив на принтери та периферійне обладнання майже 900 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабінету Міністрів України у січні-жовтні 2017 року закупив принтерів та периферійного обладнання, інших технічних засобів на суму 864,7 тис. грн, що на 39% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю КМУ у відповіді на інформаційний запит УНН.
За інформацією секретаріату Кабміну, протягом десяти місяців цього року, Господарсько-фінансовий департамент КМУ здійснив 95 державних закупівель на суму 56,3 млн грн, у тому числі було закуплено принтерів та периферійного обладнання, інших технічних засобів на суму 864,7 тис. грн, канцелярського приладдя – на 248,5 тис. грн.
Водночас, уточнили у КМУ, торік за цей період вони здійснили загалом 49 держзакупівель на суму 19,9 млн грн, в тому числі було витрачено на закупівлю принтерів та периферійного обладнання, інші техзасоби 623,7 тис. грн, канцелярського приладдя – 287,2 тис. грн.
Як повідомляв УНН, Кабмін витратив більше 8 млн грн на встановлення обладнання для електронного урядування.