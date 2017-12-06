Кабмин потратил на принтеры и периферийное оборудование почти 900 тыс. грн

По информации секретариата Кабмина, в течение десяти месяцев этого года, Хозяйственно-финансовый департамент Кабинета совершил 95 государственных закупок на сумму 56,3 млн грн, в том числе было закуплено принтеров и периферийного оборудования, других технических средств на сумму 864,7 тыс. грн, канцелярских принадлежностей - на 248,5 тыс. грн.

В то же время, уточнили в КМУ, в прошлом году за этот период они совершили в общем 49 госзакупок на сумму 19,9 млн грн, в том числе было потрачено на закупку принтеров и периферийного оборудования, другие техсредства 623,7 тыс. грн, канцелярских принадлежностей - 287,2 тыс. грн.

Как сообщал УНН, Кабмин потратил более 8 млн грн на установку оборудования для электронного управления.