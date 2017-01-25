Кабмін вирішив створити робочу групу щодо напрацювання порядку перевірки е-декларацій

“Є пропозиція створити робочу групу, яка розробить порядок перевірки та запропонувати прийняти. Я готовий брати участь у ній разом з науковцями. Соромно, коли протягом кількох місяців ми не змогли цього робити”, — зазначив П.Петренко.

Перед цим міністр розкритикував Національну агенцію з протидії корупції через неякісний порядок перевірки електронних декларацій.