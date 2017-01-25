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Кабмін вирішив створити робочу групу щодо напрацювання порядку перевірки е-декларацій

Кабмін вирішив створити робочу групу щодо напрацювання порядку перевірки е-декларацій

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Кабінет міністрів України вирішив створити робочу групу щодо напрацювання порядку перевірки електронних декларацій. Відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду за пропозицією міністра юстиції Павла Петренка, передає кореспондент УНН.

“Є пропозиція створити робочу групу, яка розробить порядок перевірки та запропонувати прийняти. Я готовий брати участь у ній разом з науковцями. Соромно, коли протягом кількох місяців ми не змогли цього робити”, — зазначив П.Петренко.

Перед цим міністр розкритикував Національну агенцію з протидії корупції через неякісний порядок перевірки електронних декларацій.

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