Кабмин решил создать рабочую группу по наработке порядка проверки электронной декларации

"Есть предложение создать рабочую группу, которая разработает порядок проверки и предложить принять. Я готов участвовать в ней вместе с учеными. Стыдно, когда в течение нескольких месяцев мы не смогли этого делать", - отметил П.Петренко.

Перед этим министр раскритиковал Национальное агентство по противодействию коррупции из-за некачественного порядка проверки электронных деклараций.