Кабмин решил создать рабочую группу по наработке порядка проверки электронной декларации
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Кабинет министров Украины решил создать рабочую группу по наработке порядке проверки электронных деклараций. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства по предложению министра юстиции Павла Петренко, передает корреспондент УНН.
"Есть предложение создать рабочую группу, которая разработает порядок проверки и предложить принять. Я готов участвовать в ней вместе с учеными. Стыдно, когда в течение нескольких месяцев мы не смогли этого делать", - отметил П.Петренко.
Перед этим министр раскритиковал Национальное агентство по противодействию коррупции из-за некачественного порядка проверки электронных деклараций.