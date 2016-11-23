Кабмін вирішив додатково виділити 20 млн грн на компенсацію за негазові котли

Як зазначив віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко, у 2017 році у бюджеті планується "виділити близько 400 мільйонів гривень на теплі кредити".

При цьому він додав, що Кабмін шукатиме гроші на те, щоб збільшити видатки на ці цілі.