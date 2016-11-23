Кабмін вирішив додатково виділити 20 млн грн на компенсацію за негазові котли
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Кабінет міністрів ухвалив рішення про додаткове виділення 20 мільйонів гривень на компенсацію громадянам, які придбали негазові котли. Відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
Як зазначив віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко, у 2017 році у бюджеті планується "виділити близько 400 мільйонів гривень на теплі кредити".
При цьому він додав, що Кабмін шукатиме гроші на те, щоб збільшити видатки на ці цілі.