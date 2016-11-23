Кабмин решил дополнительно выделить 20 млн грн на компенсацию за негазовые котлы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Кабинет министров принял решение о дополнительном выделении 20 млн.гривен на компенсацию гражданам, которые приобрели негазовые котлы. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства, передает корреспондент УНН.
Как отметил вице-премьер-министр Геннадий Зубко, в 2017 году в бюджете планируется "выделить около 400 млн гривен на теплые кредиты".
При этом он добавил, что Кабмин будет искать деньги на то, чтобы увеличить расходы на эти цели.