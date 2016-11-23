Кабмин решил дополнительно выделить 20 млн грн на компенсацию за негазовые котлы

Как отметил вице-премьер-министр Геннадий Зубко, в 2017 году в бюджете планируется "выделить около 400 млн гривен на теплые кредиты".

При этом он добавил, что Кабмин будет искать деньги на то, чтобы увеличить расходы на эти цели.