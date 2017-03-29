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Кабмін виділив з резервного фонду 100 млн грн для відновлювальних робіт у Балаклійському районі (доповнена)

Кабмін виділив з резервного фонду 100 млн грн для відновлювальних робіт у Балаклійському районі (доповнена)

Київ • УНН

 • 10515 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Кабінет міністрів України виділив 100 млн грн з резервного фонду для відновлювальних робіт у Балаклійському районі Харківщини. Таке рішення ухвалено на засіданні Уряду, передає кореспондент УНН.

“Кошти з резервного фонду державного бюджету у сумі 100 млн грн для проведення відновлювальних робіт у населених пунктах Балаклійського району Харківської області”, — озвучив проект рішення перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Він також зазначив, що для ДСНС пропонується виділити кошти з резервного фонду у сумі 20,6 млн грн для очищення від вибухонебезпечних предметів у Балаклії.

Після цього члени уряду одноголосно ухвалили це рішення.

Нагадаємо, за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Наразі евакуйовано більше 19 тис. людей.

Місто Балаклія було відключено від газопостачання. Тимчасово було призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. В прилеглих до місця події районах було заборонено рух автомобільного транспорту.

Украерорух тимчасово закрив небо поблизу місця НС на складі боєприпасів на Харківщині.

За фактом НС на складах боєприпасів відкрито два кримінальні провадження.

Внаслідок вибухів у Балаклії загинула жінка.

Раніше повідомлялося, що за інформацією МОЗ, внаслідок НС постраждала одна особа, яку госпіталізовано до лікувального закладу у Харків.

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