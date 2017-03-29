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Кабмин выделил из резервного фонда 100 млн грн для восстановительных работ в Балаклейском районе

Кабмин выделил из резервного фонда 100 млн грн для восстановительных работ в Балаклейском районе

Киев  •  УНН

 • 10513 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Кабинет министров Украины выделил 100 млн грн из резервного фонда для восстановительных работ в Балаклейском районе Харьковской области. Такое решение принято на заседании правительства, передает корреспондент.

"Средства из резервного фонда государственного бюджета в сумме 100 млн грн для проведения восстановительных работ в населенных пунктах Балаклейский район Харьковской области", - озвучил проект решения первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Он также отметил, что для ГСЧС предлагается выделить средства из резервного фонда в сумме 20600000 грн для очистки от взрывоопасных предметов в Балаклее.

После этого члены правительства единогласно приняли это решение.

Напомним, по данным ГСЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Сейчас эвакуированы более 19 тыс. человек.

Город Балаклея были отключены от газоснабжения. Временно было приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах было запрещено движение автомобильного транспорта.

Украэрорух временно закрыл небо вблизи места ЧС на складе боеприпасов в Харьковской области.

По факту ЧП на складах боеприпасов открыто два уголовных производства.

В результате взрывов в Балаклее погибла женщина.

Ранее сообщалось, что по информации Минздрава, в результате ЧП пострадал один человек, который госпитализирован в лечебное учреждение в Харькове.

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