Кабмін виділив майже 12 млн грн для гасіння терикону на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Уряд виділив майже 12 млн грн для проведення невідкладних заходів для запобігання надзвичайній ситуації внаслідок горіння терикону ПАТ “Львівська вугільна компанія” у Сокальському районі Львівської області. Про це УНН повідомили в прес-службі Кабміну.
Так, зазначається, що кошти потрібні, щоб поновити призупинені заходи гасіння відвалів породи. У разі невідновлення цих заходів це може негативно вплинути на екологічну ситуацію у регіоні через ймовірність викидів шкідливих речовин у атмосферу.
“Наразі вкрай складно повністю загасити терикон на Червоноградській фабриці. Восени за дорученням Володимира Гройсмана я оглянув терикон та провів нараду з приводу цієї ситуації. Ми виявили, що заходи гасіння уже допомогли мінімізувати площу займання та зменшити горіння до стану тління. Щоб продовжувати ці заходи потрібні кошти, які Уряд сьогодні виділив”, — зазначив перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.
За інформацією ДСНС, початкова площа горіння терикону на території породного відвалу ПАТ “Львівська вугільна компанія” становила 1,2 га, наразі продовжується тління всередині відвалу терикону окремими осередками на загальній площі 0,085 га.
Грошові кошти на невідкладні заходи з гасіння займання терикону будуть виділені з резервного фонду державного бюджету.
Також повідомляється, що уряд своїм рішенням зобов’язав Львівську облдержадміністрацію подати звіт про використання виділених коштів.
Як повідомляв УНН, уряд продовжив дію програми “теплих кредитів” у 2017 році та вдосконалив її процедуру, передбачивши загальний обсяг фінансування у сумі понад 400 млн грн.