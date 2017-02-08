Кабмин выделил почти 12 млн грн для тушения террикона во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Правительство выделило почти 12 млн грн для проведения неотложных мер по предотвращению чрезвычайной ситуации в результате горения террикона ОАО "Львовская угольная компания" в Сокольском районе Львовской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кабмина.
Так, отмечается, что средства нужны, чтобы восстановить приостановленные меры тушения отвалов породы. В случае невозобновления этих мероприятий это может негативно повлиять на экологическую ситуацию в регионе из-за вероятности выбросов вредных веществ в атмосферу.
"Сейчас крайне сложно полностью погасить террикон на Червоноградской фабрике. Осенью по поручению Владимира Гройсмана я осмотрел террикон и провел совещание по поводу этой ситуации. Мы обнаружили, что меры тушения уже помогли минимизировать площадь возгорания и уменьшить горение до состояния гниения. Чтобы продолжать эти меры необходимы средства, которые Правительство сегодня выделило", - отметил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.
По информации ГосЧС, начальная площадь горения террикона на территории породного отвала ОАО "Львовская угольная компания" составляла 1,2 га, в настоящее время продолжается тление внутри отвала террикона отдельными ячейками на общей площади 0,085 га.
Денежные средства на неотложные меры по тушению пожара террикона будут выделены из резервного фонда государственного бюджета.
Также сообщается, что правительство своим решением обязало Львовскую облгосадминистрацию подать отчет об использовании выделенных средств.
Как сообщал УНН, правительство продлило действие программы "теплых кредитов" в 2017 году и усовершенствовало ее процедуру, предусмотрев общий объем финансирования в сумме более 400 млн грн.