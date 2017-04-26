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Кабмін виділив додатково 45 млн грн на відновлення Балаклії

Кабмін виділив додатково 45 млн грн на відновлення Балаклії

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Кабінет міністрів України виділив з резервного фонду додатково 45 млн грн на проведення відновлювальних робіт у Балаклії Харківської області. Відповідне рішення ухвалене на сьогоднішньому засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

“По результатам візиту до Харківської області є звернення голови адміністрації області, фактично роботи всі проводяться по Балаклії, ми виділили перший транш 100 млн грн, зараз є необхідна потреба 45 млн грн ще додатково і сьогодні ми маємо це розглянути для того, щоб швидко прийняти рішення і передати ці кошти на відновлення Балаклії”, — сказав В.Гройсман.

Ухвалений проект постанови передбачає виділення Харківській ОДА кошти з резервного фонду у розмірі 45 млн грн для відновлювальних робіт у Балаклії.

Нагадаємо, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

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