Кабмін виділив додатково 45 млн грн на відновлення Балаклії

“По результатам візиту до Харківської області є звернення голови адміністрації області, фактично роботи всі проводяться по Балаклії, ми виділили перший транш 100 млн грн, зараз є необхідна потреба 45 млн грн ще додатково і сьогодні ми маємо це розглянути для того, щоб швидко прийняти рішення і передати ці кошти на відновлення Балаклії”, — сказав В.Гройсман.

Ухвалений проект постанови передбачає виділення Харківській ОДА кошти з резервного фонду у розмірі 45 млн грн для відновлювальних робіт у Балаклії.

Нагадаємо, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.