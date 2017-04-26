Кабмин выделил дополнительно 45 млн грн на восстановление Балаклеи

"По результатам визита в Харьковскую область есть обращение главы администрации области, фактически работы все проводятся по Балаклее, мы выделили первый транш 100 млн грн, сейчас необходимая потребность 45 млн грн еще дополнительно, и сегодня мы должны это рассмотреть для того, чтобы быстро принять решение и передать эти средства на восстановление Балаклеи", - сказал В.Гройсман.

Принятый проект постановления предусматривает выделение Харьковской ОГА средства из резервного фонда в размере 45 млн грн для восстановительных работ в Балаклее.

Напомним, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.