Кабмин выделил дополнительно 45 млн грн на восстановление Балаклеи

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 22612 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 84317 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 142973 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111796 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113458 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110567 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102806 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103185 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
Кабмин выделил дополнительно 45 млн грн на восстановление Балаклеи

Кабмин выделил дополнительно 45 млн грн на восстановление Балаклеи

Киев  •  УНН

 • 8941 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Кабинет министров Украины выделил из резервного фонда дополнительно 45 млн грн на проведение восстановительных работ в Балаклее Харьковской области. Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"По результатам визита в Харьковскую область есть обращение главы администрации области, фактически работы все проводятся по Балаклее, мы выделили первый транш 100 млн грн, сейчас необходимая потребность 45 млн грн еще дополнительно, и сегодня мы должны это рассмотреть для того, чтобы быстро принять решение и передать эти средства на восстановление Балаклеи", - сказал В.Гройсман.

Принятый проект постановления предусматривает выделение Харьковской ОГА средства из резервного фонда в размере 45 млн грн для восстановительных работ в Балаклее.

Напомним, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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