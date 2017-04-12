Кабмін виділив 137,5 млн грн населенню із зони спостереження АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Уряд спрямував місцевим бюджетам семи областей державну субвенцію на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження атомних електростанцій, на загальну суму 137,5 млн грн. Про це сказав віце-прем’єр-міністр–міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко на засіданні КМУ, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінрегіону.
“Це кошти на заходи з поліпшення умов проживання та праці людей, що живуть у зоні спостереження атомних електростанцій. Зокрема, будівництво та ремонт захисних споруд цивільного захисту, фінансування об’єктів спеціальної соціальної інфраструктури, закупівля засобів індивідуального захисту органів дихання та препаратів стабільного йоду, навчання населення”, — зазначив Г.Зубко.
Так, державна субвенція компенсує ризики населенню, що проживає на території зони спостереження семи областей: Волинської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Рівненської, Херсонської та Хмельницької областей (зони спостереження Запорізької АЕС, Рівненської АЕС, Хмельницької АЕС Южно-Української АЕС).
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