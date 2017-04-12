Кабмин выделил 137,5 млн грн населению из зоны наблюдения АЭС

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 46394 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103940 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159779 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117981 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117399 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113050 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104623 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107169 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103654 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154427 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Кабмин выделил 137,5 млн грн населению из зоны наблюдения АЭС

Кабмин выделил 137,5 млн грн населению из зоны наблюдения АЭС

Киев  •  УНН

 • 7588 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Правительство направило местным бюджетам семи областей государственную субвенцию на финансирование мероприятий социально-экономической компенсации риска населения, проживающего на территории зоны наблюдения атомных электростанций на общую сумму 137,5 млн грн. Об этом сказал вице-премьер-министр-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко на заседании КМУ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"Это средства на мероприятия по улучшению условий проживания и труда людей, живущих в зоне наблюдения атомных электростанций. В частности, строительство и ремонт защитных сооружений гражданской защиты, финансирование объектов специальной социальной инфраструктуры, закупка средств индивидуальной защиты органов дыхания и препаратов стабильного йода, обучение населения", - отметил Г.Зубко.

Так, государственная субвенция компенсирует риски населению, проживающему на территории зоны наблюдения семи областей: Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Ровенской, Херсонской и Хмельницкой областей (зоны наблюдения Запорожской АЭС, Ровенской АЭС, Хмельницкой АЭС Южно-Украинской АЭС).

Как сообщал УНН, Кабмин выделил 100 млн грн для восстановительных работ в Балаклейском районе.

Украинские Национальные Новости

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