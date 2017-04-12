Кабмин выделил 137,5 млн грн населению из зоны наблюдения АЭС

"Это средства на мероприятия по улучшению условий проживания и труда людей, живущих в зоне наблюдения атомных электростанций. В частности, строительство и ремонт защитных сооружений гражданской защиты, финансирование объектов специальной социальной инфраструктуры, закупка средств индивидуальной защиты органов дыхания и препаратов стабильного йода, обучение населения", - отметил Г.Зубко.

Так, государственная субвенция компенсирует риски населению, проживающему на территории зоны наблюдения семи областей: Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Ровенской, Херсонской и Хмельницкой областей (зоны наблюдения Запорожской АЭС, Ровенской АЭС, Хмельницкой АЭС Южно-Украинской АЭС).

Как сообщал УНН, Кабмин выделил 100 млн грн для восстановительных работ в Балаклейском районе.