Кабмин выделил 137,5 млн грн населению из зоны наблюдения АЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Правительство направило местным бюджетам семи областей государственную субвенцию на финансирование мероприятий социально-экономической компенсации риска населения, проживающего на территории зоны наблюдения атомных электростанций на общую сумму 137,5 млн грн. Об этом сказал вице-премьер-министр-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко на заседании КМУ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.
"Это средства на мероприятия по улучшению условий проживания и труда людей, живущих в зоне наблюдения атомных электростанций. В частности, строительство и ремонт защитных сооружений гражданской защиты, финансирование объектов специальной социальной инфраструктуры, закупка средств индивидуальной защиты органов дыхания и препаратов стабильного йода, обучение населения", - отметил Г.Зубко.
Так, государственная субвенция компенсирует риски населению, проживающему на территории зоны наблюдения семи областей: Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Ровенской, Херсонской и Хмельницкой областей (зоны наблюдения Запорожской АЭС, Ровенской АЭС, Хмельницкой АЭС Южно-Украинской АЭС).
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