Кабмін усуває обмеження щодо кількості рейсів з Молдовою
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. На засіданні у середу Кабінет Міністрів України ухвалив проект закону щодо авіасполучення з Молдовою, який, серед іншого, лібералізує ринок повітряних перевезень між двома країнами, вдосконалить порядок здійснення регулярних перевезень та усуне обмеження щодо кількості рейсів. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Цитата
“Кабмін схвалив проєкт закону „Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про повітряне сполучення“ та проект відповідного розпорядження КМУ”, — пише Мокан.
Деталі
За словами нардепа, прийняття закону лібералізує ринок повітряних перевезень між двома країнами, вдосконалить порядок здійснення регулярних перевезень, усуне обмеження щодо кількості рейсів, ємності та типів повітряних суден, також пунктів на територіях обох країн під час здійснення регулярного повітряного сполучення.
Що було раніше
Нещодавно Україна ініціювала введення санкцій проти авіакомпаній з Молдови та Португалії за польоти в анекований Крим.