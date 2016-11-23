Кабмін ухвалив рішення, що сприятиме зниженню вартості оренди майна у зоні відчуження
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Кабінет міністрів ухвалив рішення, що сприятиме зниженню вартості оренди майна у зоні відчуження. Відповідне рішення було ухвалене на засідання уряду, передає кореспондент УНН.
Як пояснив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, при розрахунку орендної плати буде застосовуватися понижуючий коефіцієнт 0,15%.
Він додав, що це рішення стосуватиметься компаній, які здійснюють окремі види господарської діяльності, зокрема "відновлювальної енергетики".
Нагадаємо, Кабінет міністрів України скасував 367 нормативних актів.