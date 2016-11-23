Кабмин принял решение, что будет способствовать снижению стоимости аренды имущества в зоне отчуждения

Как пояснил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, при расчете арендной платы будет применяться понижающий коэффициент 0,15%.

Он добавил, что это решение будет касаться компаний, осуществляющих отдельные виды хозяйственной деятельности, в частности "возобновляемой энергетики".

Напомним, Кабинет министров Украины отменил 367 нормативных актов.