Кабмин принял решение, что будет способствовать снижению стоимости аренды имущества в зоне отчуждения
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Кабинет министров принял решение, что будет способствовать снижению стоимости аренды имущества в зоне отчуждения. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
Как пояснил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, при расчете арендной платы будет применяться понижающий коэффициент 0,15%.
Он добавил, что это решение будет касаться компаний, осуществляющих отдельные виды хозяйственной деятельности, в частности "возобновляемой энергетики".
Напомним, Кабинет министров Украины отменил 367 нормативных актов.