Кабмін ухвалив низку кадрових рішень: хто отримав, а хто втратив посаду
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні у середу погодив звільнення низки чиновників зі своїх посад, серед яких, зокрема, голова Чернігівської районної державної адміністрації Василь Тройня, та заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Геннадій Данішевський. Відповідний список опублікував представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
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Зокрема, Кабмін погодив звільнення Данішевського Геннадія Валентиновича з посади заступника Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, та Тройни Василя Івановича з посади голови Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області.
Також уряд погодив призначення Синенка Дмитра Григоровича заступником голови Чернігівської обласної державної адміністрації.
В той же час Кабмін погодив тимчасове покладення виконання обов’язків, зокрема:
- Голови Державної служби України з питань праці на Дегнеру Ігоря Анатолійовича;
- генерального директора Державного підприємства спеціального зв’язку на Вдовиченка Ігоря Миколайовича;
- Журавльова Юрія Миколайовича виконуючим обов’язки директора державного підприємства “Фінансування інфраструктурних проектів”;
- Верби Сергія Васильовича виконуючим обов’язки генерального директора акціонерного товариства “Дніпровський електровозобудівний завод”;
- Ткаченка Руслана Леонідовича виконуючим обов’язки генерального директора державного підприємства “Регіональні електричні мережі”;
- Шовгелі Сергія Володимировича виконуючим обов’язки генерального директора Державного підприємства “Східний гірничо-збагачувальний комбінат”.
Додамо
Під час засідання Кабмін також ухвалив низку важливих рішень, серед яких виділення 126 млн гривень на будівництво комплексу посольства України в Туреччині, та збільшення бюджету Пенсійного фонду на 18,5 млрд грн.