Кабмін ухвалив низку кадрових рішень: хто отримав, а хто втратив посаду

Деталі

Зокрема, Кабмін погодив звільнення Данішевського Геннадія Валентиновича з посади заступника Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, та Тройни Василя Івановича з посади голови Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області.

Також уряд погодив призначення Синенка Дмитра Григоровича заступником голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

В той же час Кабмін погодив тимчасове покладення виконання обов’язків, зокрема:

- Голови Державної служби України з питань праці на Дегнеру Ігоря Анатолійовича;

- генерального директора Державного підприємства спеціального зв’язку на Вдовиченка Ігоря Миколайовича;

- Журавльова Юрія Миколайовича виконуючим обов’язки директора державного підприємства “Фінансування інфраструктурних проектів”;

- Верби Сергія Васильовича виконуючим обов’язки генерального директора акціонерного товариства “Дніпровський електровозобудівний завод”;

- Ткаченка Руслана Леонідовича виконуючим обов’язки генерального директора державного підприємства “Регіональні електричні мережі”;

- Шовгелі Сергія Володимировича виконуючим обов’язки генерального директора Державного підприємства “Східний гірничо-збагачувальний комбінат”.

Додамо

Під час засідання Кабмін також ухвалив низку важливих рішень, серед яких виділення 126 млн гривень на будівництво комплексу посольства України в Туреччині, та збільшення бюджету Пенсійного фонду на 18,5 млрд грн.