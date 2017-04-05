Кабмін створив Нацраду з питань розвитку науки і технологій
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Кабінет міністрів України створив Національну раду з питань розвитку науки та технологій. Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
Під час засідання уряду міністр освіти і науки Лілія Гриневич повідомила, що метою утворення Національної ради є забезпечення ефективної взаємодії між науковою громадськістю, органами виконавчої влади і бізнесом.
"Це нам дасть змогу спрямувати наукові дослідження і розробки, відповідні кошти бюджету на найбільш важливі пріоритетні для держави напрямки", - сказала вона.
Нагадаємо, Л.Гриневич зазначила, що освіта визначена одним з пріоритетів у середньостроковому плані уряду.