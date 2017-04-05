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Кабмін створив Нацраду з питань розвитку науки і технологій

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Кабінет міністрів України створив Національну раду з питань розвитку науки та технологій. Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

Під час засідання уряду міністр освіти і науки Лілія Гриневич повідомила, що метою утворення Національної ради є забезпечення ефективної взаємодії між науковою громадськістю, органами виконавчої влади і бізнесом.

"Це нам дасть змогу спрямувати наукові дослідження і розробки, відповідні кошти бюджету на найбільш важливі пріоритетні для держави напрямки", - сказала вона.

Нагадаємо, Л.Гриневич зазначила, що освіта визначена одним з пріоритетів у середньостроковому плані уряду.

Українські Національні Новини

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