Кабмін створив Нацраду з питань розвитку науки і технологій

Під час засідання уряду міністр освіти і науки Лілія Гриневич повідомила, що метою утворення Національної ради є забезпечення ефективної взаємодії між науковою громадськістю, органами виконавчої влади і бізнесом.

"Це нам дасть змогу спрямувати наукові дослідження і розробки, відповідні кошти бюджету на найбільш важливі пріоритетні для держави напрямки", - сказала вона.

Нагадаємо, Л.Гриневич зазначила, що освіта визначена одним з пріоритетів у середньостроковому плані уряду.