Кабмин создал Нацсовет по вопросам развития науки и технологий

Во время заседания правительства министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила, что целью образования Национального совета является обеспечение эффективного взаимодействия между научной общественностью, органами исполнительной власти и бизнесом.

"Это нам позволит направить научные исследования и разработки, соответствующие средства бюджета на наиболее важные приоритетные для государства направления", - сказала она.

Напомним, Л.Гриневич отметила, что образование определена одним из приоритетов в среднесрочном плане правительства.