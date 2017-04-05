Кабмин создал Нацсовет по вопросам развития науки и технологий
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Кабинет министров Украины создал Национальный совет по вопросам развития науки и технологий. Такое решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
Во время заседания правительства министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила, что целью образования Национального совета является обеспечение эффективного взаимодействия между научной общественностью, органами исполнительной власти и бизнесом.
"Это нам позволит направить научные исследования и разработки, соответствующие средства бюджета на наиболее важные приоритетные для государства направления", - сказала она.
Напомним, Л.Гриневич отметила, что образование определена одним из приоритетов в среднесрочном плане правительства.