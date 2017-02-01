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Кабмін спростив механізм відшкодування збитків від АЧС

Кабмін спростив механізм відшкодування збитків від АЧС

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Механізм відшкодування майнової шкоди, завданої внаслідок запровадження карантину тварин, буде спрощено у результаті прийнятої на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів постанови — “Про внесення змін до Порядку відшкодування майнової шкоди (збитків), завданої особам внаслідок запровадження карантину (карантинних обмежень) тварин або у зв’язку з проведенням процедур і робіт щодо ліквідації особливо небезпечних (карантинних) хвороб”. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінагрополітики та продовольства України.

“Відтепер отримати відшкодування внаслідок запровадження карантину тварин буде простіше. Спрощено сам механізм отримання коштів, який дозволяє діяти більш оперативно і на місцевому рівні. Це значний крок до вирішення проблеми АЧС”, — зазначив Міністр Тарас Кутовий.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Кіровоградщині збитки за вилучене поголів’я, хворе на АЧС, становили понад 4 млн грн

Цією постановою змінено джерела інформації та відповідальних за підготовку прогнозних розрахунків коштів, необхідних для відшкодування завданої майнової шкоди. Зокрема, відповідальними визначено місцеві органи державної виконавчої влади.

Таким чином, постанова дозволяє у разі виникнення надзвичайної ситуації внаслідок захворювання особливо небезпечними хворобами сільськогосподарських тварин приймати окреме рішення місцевих органів виконавчої влади щодо виділення коштів із резервного фонду відповідного державного бюджету для відшкодування майнової шкоди (збитків).

“Прийняття цього документу, у першу чергу, викликано необхідністю оперативного реагування на спалахи хвороб, а також важливістю унеможливлювати їх поширення на території України”, — додав міністр.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за прогнозами експертів, у 2017 році випадків АЧС в Україні не зменшиться.

Також нагадаємо, в магазині “Наша ряба” на Луганщині продавали заражену АЧС свинину.

За словами С.Тригубенка, профільні відомства лишили фермерів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС.

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