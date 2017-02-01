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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кабмин упростил механизм возмещения убытков от АЧС

Кабмин упростил механизм возмещения убытков от АЧС

Киев • УНН

 • 9466 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Механизм возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате введения карантина животных, будет упрощен в результате принятому на сегодняшнем заседании Кабинета Министров постановлению - "О внесении изменений в Порядок возмещения имущественного вреда (убытков), причиненного лицам вследствие введения карантина (карантинных ограничений) животных или в  связи с проведением процедур и работ по ликвидации особо опасных (карантинных) болезней ". Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минагрополитики и продовольствия Украины.

"Отныне получить возмещение в результате введения карантина животных будет проще. Упрощенно сам механизм получения средств, который позволяет действовать более оперативно и на местном уровне. Это значительный шаг к решению проблемы АЧС ", - отметил Министр Тарас Кутовый.

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Этим постановлением изменены источники информации и ответственные за подготовку прогнозных расчетов средств, необходимых для возмещения причиненного имущественного вреда. В частности, ответственными определены местные органы государственной исполнительной власти.

Таким образом, постановление позволяет в случае возникновения чрезвычайной ситуации вследствие заболевания особо опасными болезнями сельскохозяйственных животных принимать отдельное решение местных органов исполнительной власти о выделении средств из резервного фонда соответствующего государственного бюджета для возмещения имущественного вреда (убытков).

"Принятие этого документа, в первую очередь, вызвано необходимостью оперативного реагирования на вспышки болезней, а также важности исключить их распространение на территории Украины", - добавил министр.

Напомним, как сообщал УНН, по прогнозам экспертов, в 2017 году случаев АЧС в Украине не уменьшится.

Также напомним, в магазине "Наша ряба" в Луганской области продавали зараженную АЧС свинину .

По словам С.Тригубенко, профильные ведомства оставили фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС.

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