Кабмин упростил механизм возмещения убытков от АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Механизм возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате введения карантина животных, будет упрощен в результате принятому на сегодняшнем заседании Кабинета Министров постановлению - "О внесении изменений в Порядок возмещения имущественного вреда (убытков), причиненного лицам вследствие введения карантина (карантинных ограничений) животных или в связи с проведением процедур и работ по ликвидации особо опасных (карантинных) болезней ". Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минагрополитики и продовольствия Украины.
"Отныне получить возмещение в результате введения карантина животных будет проще. Упрощенно сам механизм получения средств, который позволяет действовать более оперативно и на местном уровне. Это значительный шаг к решению проблемы АЧС ", - отметил Министр Тарас Кутовый.
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Этим постановлением изменены источники информации и ответственные за подготовку прогнозных расчетов средств, необходимых для возмещения причиненного имущественного вреда. В частности, ответственными определены местные органы государственной исполнительной власти.
Таким образом, постановление позволяет в случае возникновения чрезвычайной ситуации вследствие заболевания особо опасными болезнями сельскохозяйственных животных принимать отдельное решение местных органов исполнительной власти о выделении средств из резервного фонда соответствующего государственного бюджета для возмещения имущественного вреда (убытков).
"Принятие этого документа, в первую очередь, вызвано необходимостью оперативного реагирования на вспышки болезней, а также важности исключить их распространение на территории Украины", - добавил министр.
Напомним, как сообщал УНН, по прогнозам экспертов, в 2017 году случаев АЧС в Украине не уменьшится.
Также напомним, в магазине "Наша ряба" в Луганской области продавали зараженную АЧС свинину .
По словам С.Тригубенко, профильные ведомства оставили фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС.