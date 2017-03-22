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Кабмін сьогодні планує затвердити чисельність осіб для весняного призову

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні планує затвердити чисельність осіб, які підлягають призову на строкову службу у квітні-травні 2017 року. Про це йдеться у порядку денному засідання уряду, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.

Відповідно до порядку денного, також урядовці мають затвердити видатки для проведення весняного призову, про що доповість на засіданні міністр оборони України Степан Полторак.

Також уряд розгляне питання стосовно розподілу коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво та придбання житла для військовослужбовців Національної гвардії.

У порядку денному засідання передбачене схвалення проекту закону про ратифікацію угоди між урядами України та Хорватії про економічне співробітництво і схвалення змін до проекту закону “Про державну службу”.

Як повідомляв УНН, Антикорупційний комітет сьогодні розгляне законопроект про звільнення військових від е-декларування.

Українські Національні Новини

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