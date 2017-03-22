Кабмин сегодня планирует утвердить численность лиц для весеннего призыва
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Кабинет министров Украины сегодня планирует утвердить численность лиц, подлежащих призыву на срочную службу в апреле-мае 2017 года. Об этом говорится в повестке дня заседания правительства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
Согласно повестке дня, также чиновники должны утвердить расходы для проведения весеннего призыва, о чем доложит на заседании министр обороны Украины Степан Полторак.
Также правительство рассмотрит вопрос о распределении средств, предусмотренных в государственном бюджете на строительство и приобретение жилья для военнослужащих Национальной гвардии.
В повестке дня заседания предусмотрено одобрение проекта закона о ратификации соглашения между правительствами Украины и Хорватии об экономическом сотрудничестве и внесение изменений в проект закона "О государственной службе".
Как сообщал УНН, Антикоррупционный комитет сегодня рассмотрит законопроект об освобождении военных от е-декларирования.