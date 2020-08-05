Кабмін сьогодні планує розглянути виділення 5 млн грн постраждалим територіям від війни на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів урядовці планують розглянути проект постанови про визначення порядку перевезення анатомічних матеріалів людини у межах України та за її межами, а також проект розпорядження про затвердження розподілу 5 мільйонів гривень субвенції з Держбюджету місцевим бюджетам для підтримки територій, що постраждали від збройного конфлікту на сході України. Про це повідомляє УНН із посиланням на порядок денний уряду.
Крім цього, урядовці розглянуть проекти розпоряджень щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для здійснення першочергових (невідкладних) заходів з ліквідації наслідків повеней, які були у червні на території Тернопільської області; щодо заходів з відзначення у 2020 році Дня пам’яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.
Уряд також планує ухвалити проекти постанов щодо виходу з Угоди про співробітництво прикордонних військ держав - учасниць СНД з питань науково-дослідної діяльності; щодо внесення змін до Методики визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів.
Також Кабмін розглядатиме проект рішення щодо внесення змін до положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії та низку інших питань.
Раніше в УНН повідомлялося, що Зеленський вимагає від Кабміну чіткої комунікації щодо карантину та програм подолання бідності.