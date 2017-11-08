Кабмін сьогодні планує денонсувати угоду з РФ про поставки озброєння й військової техніки

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні планує розглянути проект постанови про припинення дії угоди між урядом України і урядом Російської Федерації про порядок взаємних поставок озброєння і військової техніки, комплектуючих виробів і запасних частин, організації ремонту та надання послуг військового призначення. Про це йдеться у порядку денному засідання уряду, передає УНН.

Згідно з порядком денним, про це доповідатиме міністр оборони України Степан Полторак.

Члени уряду планують схвалити підписання угоди з Туреччиною про військово-фінансове співробітництво та протоколу про втілення фінансової допомоги.

Також сьогодні урядовці збираються схвалити Національну стратегію управління відходами в Україні до 2030 року, про яку доповість міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.

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У той же час міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик представить на уряді Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок.

Члени уряду планують також розглянути питання стосовно залучення позики від Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту "Розширення системи харківського метрополітенуˮ.

Крім того, члени уряду мають намір схвалити підписання угоди з Королівством Бахрейн про повітряне сполучення, а також схвалити Концепцію розвитку електронної демократії в Україні та плану заходів щодо її реалізації.

Згідно з порядком денним, на засіданні уряду буде розглянуте пртання і щодо відзначення 1030-річчя хрещення Київської Русі-України.

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