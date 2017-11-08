Кабмин сегодня планирует денонсировать соглашение с РФ о поставках вооружения и военной техники

Согласно повестке дня, об этом будет докладывать министр обороны Украины Степан Полторак.

Члены правительства планируют одобрить подписание соглашения с Турцией о военно-финансовом сотрудничестве и протоколе о воплощении финансовой помощи.

Также сегодня чиновники собираются принять Национальную стратегию управления отходами в Украине до 2030 года, о которой доложит министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

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В то же время министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик представит на правительстве Национальный план сокращения выбросов от крупных сжигания установок.

Члены правительства планируют также рассмотреть вопрос о привлечении займа от Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития для реализации проекта "Расширение системы харьковского метрополитенаˮ.

Кроме того, члены правительства намерены одобрить подписание соглашения с Королевством Бахрейн о воздушном сообщении, а также одобрить Концепцию развития электронной демократии в Украине и плана мероприятий по ее реализации.

Согласно повестке дня, на заседании правительства будет рассмотрен вопрос и по празднованию 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины.