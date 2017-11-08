Кабмин сегодня планирует денонсировать соглашение с РФ о поставках вооружения и военной техники
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Кабинет министров Украины сегодня планирует рассмотреть проект постановления о прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и предоставления услуг военного назначения. Об этом говорится в повестке дня заседания правительства, передает УНН.
Согласно повестке дня, об этом будет докладывать министр обороны Украины Степан Полторак.
Члены правительства планируют одобрить подписание соглашения с Турцией о военно-финансовом сотрудничестве и протоколе о воплощении финансовой помощи.
Также сегодня чиновники собираются принять Национальную стратегию управления отходами в Украине до 2030 года, о которой доложит министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.
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В то же время министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик представит на правительстве Национальный план сокращения выбросов от крупных сжигания установок.
Члены правительства планируют также рассмотреть вопрос о привлечении займа от Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития для реализации проекта "Расширение системы харьковского метрополитенаˮ.
Кроме того, члены правительства намерены одобрить подписание соглашения с Королевством Бахрейн о воздушном сообщении, а также одобрить Концепцию развития электронной демократии в Украине и плана мероприятий по ее реализации.
Согласно повестке дня, на заседании правительства будет рассмотрен вопрос и по празднованию 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины.