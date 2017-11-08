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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 44144 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 110725 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 101408 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 104273 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103595 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 88103 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 103370 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101898 просмотра

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Кабмин сегодня планирует денонсировать соглашение с РФ о поставках вооружения и военной техники

Кабмин сегодня планирует денонсировать соглашение с РФ о поставках вооружения и военной техники

Киев  •  УНН

 • 9660 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Кабинет министров Украины сегодня планирует рассмотреть проект постановления о прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и предоставления услуг военного назначения. Об этом говорится в повестке дня заседания правительства, передает УНН.

Согласно повестке дня, об этом будет докладывать министр обороны Украины Степан Полторак.

Члены правительства планируют одобрить подписание соглашения с Турцией о военно-финансовом сотрудничестве и протоколе о воплощении финансовой помощи.

Также сегодня чиновники собираются принять Национальную стратегию управления отходами в Украине до 2030 года, о которой доложит министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

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В то же время министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик представит на правительстве Национальный план сокращения выбросов от крупных сжигания установок.

Члены правительства планируют также рассмотреть вопрос о привлечении займа от Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития для реализации проекта "Расширение системы харьковского метрополитенаˮ.

Кроме того, члены правительства намерены одобрить подписание соглашения с Королевством Бахрейн о воздушном сообщении, а также одобрить Концепцию развития электронной демократии в Украине и плана мероприятий по ее реализации.

Согласно повестке дня, на заседании правительства будет рассмотрен вопрос и по празднованию 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины.

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