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Кабмін сьогодні передасть законпроект щодо пенсійної системи для військовослужбовців до РНБО

Кабмін сьогодні передасть законпроект щодо пенсійної системи для військовослужбовців до РНБО

Київ • УНН

 • 15446 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні передасть законопроект щодо зміни пенсійної системи для військовослужбовців до Ради Національної безпеки в оборони. Про це сьогодні розповів Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

"Я обіцяв, що після того, як ми ухвалимо і впровадимо пенсійну систему для українських пенсіонерів, наступним нашим кроком буде пропозиція щодо підвищення пенсій, осучаснення пенсій і зміни системи пенсійного забезпечення військових пенсіонерів. Ми багато часу приділили, щоб напрацювати пропозиції... Сьогодні ми такі пропозиції передамо в Раду національної безпеки і оборони, оскільки це питання військовослужбовців", - сказав він.

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В.Гройсман переконаний, що вже з 1 січня 2018 року військові пенсіонери змогли отримати перераховані пенсії.

Зокрема, за його словами, передбачається зміна пенсійної системи для 550 тис. військових пенсіонерів. Також пропонується закласти автоматичну індексацію пенсій.

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"Ми передбачаємо, що бойові пенсії мають бути більшими, ніж звичайні пенсії військовослужбовців. Підвищення пенсій для військових пенсіонерів може бути не меншим в середньому ніж 1,5 тис. грн", - додав він.

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