Кабмин сегодня передаст законпроект по пенсионной системе для военнослужащих в СНБО

"Я обещал, что после того, как мы примем и внедрим пенсионную систему для украинских пенсионеров, следующим нашим шагом будет предложение по повышению пенсий, осовременивание пенсий и изменения системы пенсионного обеспечения военных пенсионеров. Мы много времени уделили, чтобы наработать предложения... Сегодня мы такие предложения передадим в Совет национальной безопасности и обороны, поскольку это вопрос военнослужащих", - сказал он.

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В.Гройсман убежден, что уже с 1 января 2018 военные пенсионнеры смогли получить перечисленные пенсии.

В частности, по его словам, предполагается изменение пенсионной системы для 550 тыс. военных пенсионеров. Также предлагается заложить автоматическую индексацию пенсий.

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"Мы предполагаем, что боевые пенсии должны быть больше, чем обычные пенсии военнослужащих. Повышение пенсий для военных пенсионеров может быть не менее в среднем 1,5 тыс. грн", - добавил он.