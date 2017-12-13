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10 марта, 18:32 • 97448 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 101714 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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10 марта, 16:40 • 102075 просмотра

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10 марта, 15:15 • 116040 просмотра

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10 марта, 09:12 • 105739 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Кабмин сегодня передаст законпроект по пенсионной системе для военнослужащих в СНБО

Кабмин сегодня передаст законпроект по пенсионной системе для военнослужащих в СНБО

Киев  •  УНН

 • 15446 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Кабинет министров Украины сегодня передаст законопроект по изменению пенсионной системы для военнослужащих в Совет Национальной безопасности в обороне. Об этом сегодня рассказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"Я обещал, что после того, как мы примем и внедрим пенсионную систему для украинских пенсионеров, следующим нашим шагом будет предложение по повышению пенсий, осовременивание пенсий и изменения системы пенсионного обеспечения военных пенсионеров. Мы много времени уделили, чтобы наработать предложения... Сегодня мы такие предложения передадим в Совет национальной безопасности и обороны, поскольку это вопрос военнослужащих", - сказал он.

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В.Гройсман убежден, что уже с 1 января 2018 военные пенсионнеры смогли получить перечисленные пенсии.

В частности, по его словам, предполагается изменение пенсионной системы для 550 тыс. военных пенсионеров. Также предлагается заложить автоматическую индексацию пенсий.

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"Мы предполагаем, что боевые пенсии должны быть больше, чем обычные пенсии военнослужащих. Повышение пенсий для военных пенсионеров может быть не менее в среднем 1,5 тыс. грн", - добавил он.

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