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Кабмін схвалив рішення про створення "Національної вугільної компанії"

Кабмін схвалив рішення про створення "Національної вугільної компанії"

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив проект розпорядження про утворення державного підприємства "Національна вугільна компаніяˮ, передає кореспондент УНН.

Проект розпорядження члени уряду схвалили на сьогоднішньому засіданні без обговорення. Проте міністр фінансів України Олександр Данилюк зазначив, аби були враховані зауваження Мінфіну.

Зазначалося, що затвердженим планом заходів на 2017 рік у межах концепції реформування та розвитку вугільної промисловості до 2020 року передбачено створення державного підприємства "Національна вугільна компанія" шляхом реорганізації та злиття державних вугільних підприємств.

Відповідно до розпорядження КМУ від 24 травня 2017 року №733-р, планом заходів передбачається у четвертому кварталі оптимізувати структури відокремлених підрозділів ДП "Національна вугільна компанія", а саме утворення проектно-наукового центру та сервісно-технічного центру з обслуговування та ремонту обладнання, ліквідація непрофільних активів підприємств.

Крім того, планом заходів на 2017 рік заплановане внести зміни до держбюджету на цей рік і виділити 800 млн грн на модернізацію та технічне переоснащення шахт.

Як повідомляв УНН, Кабмін схвалив корпоратизацію "Укренерго".

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