Кабмин принял решение о создании "Национальной угольной компании"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Кабинет министров Украины одобрил проект распоряжения о создании государственного предприятия "Национальная угольная компанияˮ, передает корреспондент УНН.
Проект распоряжения члены правительства одобрили на сегодняшнем заседании без обсуждения. Однако министр финансов Украины Александр Данилюк отметил, чтобы были учтены замечания Минфина.
Отмечалось, что утвержденным планом мероприятий на 2017 год в рамках концепции реформирования и развития угольной промышленности до 2020 года предусмотрено создание государственного предприятия "Национальная угольная компания" путем реорганизации и слияния государственных угольных предприятий.
Согласно распоряжению КМУ от 24 мая 2017 №733-р, планом мероприятий предусматривается в четвертом квартале оптимизировать структуры обособленных подразделений ГП "Национальная угольная компания", а именно образования проектно-научного центра и сервисно-технического центра по обслуживанию и ремонту оборудования, ликвидация непрофильных активов предприятий.
Кроме того, планом мероприятий на 2017 год запланировано внести изменения в госбюджет на этот год и выделить 800 млн грн на модернизацию и техническое переоснащение шахт.
Как сообщал УНН, Кабмин одобрил корпоратизации "Укрэнерго".