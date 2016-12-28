Кабмін схвалив перерозподіл часток ЄСВ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Кабінет міністрі України схвалив перерозподіл часток єдиного соціального внеску (ЄСВ). Відповідне рішення ухвалено на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів України передає кореспондент УНН.
"Вноситься проект постанови КМУ "Про внесення змін до постанови КМУ від 26 листопада 2014 року номер 675", мова йде про перерозподіл часток Єдиного соціального внеску відповідно до закону 5130",- сказав міністр соціальної політики України Андрій Рева.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” під реєстр. № 5130 від 6 грудня щодо мінімальної зарплати, яка з 1 січня має зрости до 3200 грн, та страхових виплат.