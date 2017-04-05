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Кабмін схвалив пакет законів щодо фінансових держгарантій у сфері охорони здоров'я

Кабмін схвалив пакет законів щодо фінансових держгарантій у сфері охорони здоров'я

Київ • УНН

 • 16850 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив проекти законів, які стосуються державних фінансових гарантій у сфері надання медичних послуг та лікарських засобів. Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

"У мене є пропозиція - ухвалити цей пакет законів. Дати триденний термін на його опрацювання відповідно до регламенту. Я прошу профільного віце-прем'єр-міністра Павла Розенка спільно з міністром Кабінету міністрів і в.о. міністра охорони здоров'я створити робочу групу, ще раз все опрацювати для того, щоб максимально якісно направити документ до парламенту", - сказав Прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Під час презентації пакету законопроектів щодо фінансових державних гарантій у сфері охорони здоров'я в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначила, що проекти законів передбачають п'ять принципових змін.

Перше, за її словами, надання гарантованого пакету медичних послуг і лікарських засобів, які щорічно будуть покриватися державними коштами. "Друге, всі виплати стануть персоналізованими. Кошти будуть іти за пацієнтом, там де пацієнт вибирає, де він хоче лікуватися", - сказала вона.

Також законопроекти передбачають, зазначила У.Супрун, перехід на міжнародні медичні протоколи лікування і діагностики.

"Ми повертаємо педіатрію на первинну ланку, щоби наші діти мали своїх педіатрів", - зазначила посадовець.

До того ж, за словами У.Супрун, через зміни буде забезпечено гідною зарплатою для медичних працівників.

Нагадаємо, МОЗ оприлюднив перелік ліків, за які можна отримати відшкодування.

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