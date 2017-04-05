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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 46339 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103923 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159755 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117967 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117393 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113048 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104621 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 06:59 • 103652 просмотра

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Кабмин одобрил пакет законов по финансовым госгарантиям в сфере здравоохранения

Кабмин одобрил пакет законов по финансовым госгарантиям в сфере здравоохранения

Киев  •  УНН

 • 16844 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Кабинет министров Украины одобрил проекты законов, касающихся государственных финансовых гарантий в сфере оказания медицинских услуг и лекарственных средств. Такое решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"У меня есть предложение - принять этот пакет законов. Дать трехдневный срок на его обработку в соответствии с регламентом. Я прошу профильного вице-премьер-министра Павла Розенко совместно с министром Кабинета министров и и.о. министра здравоохранения создать рабочую группу, еще раз все проработать для того, чтобы максимально качественно направить документ в парламент", - сказал Премьер-министр Владимир Гройсман.

Во время презентации пакета законопроектов по финансовым государственным гарантиям в сфере здравоохранения и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что проекты законов предусматривают пять принципиальных изменений.

Первое, по ее словам, предоставление гарантированного пакета медицинских услуг и лекарственных средств, которые ежегодно будут покрываться государственными средствами. "Второе, все выплаты будут персонализированными. Средства будут идти за пациентом, там где пациент выбирает, где он хочет лечиться", - сказала она.

Также законопроекты предусматривают, отметила У.Супрун, переход на международные медицинские протоколы лечения и диагностики.

"Мы возвращаем педиатрию на первичное звено, чтобы у наших детей были свои педиатры", - отметила чиновник.

К тому же, по словам У.Супрун, из-за изменений медицинские работники будут обеспечены достойной зарплатой.

Напомним, Минздрав обнародовал перечень лекарств, за которые можно получить возмещение.

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