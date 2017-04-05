Кабмин одобрил пакет законов по финансовым госгарантиям в сфере здравоохранения

"У меня есть предложение - принять этот пакет законов. Дать трехдневный срок на его обработку в соответствии с регламентом. Я прошу профильного вице-премьер-министра Павла Розенко совместно с министром Кабинета министров и и.о. министра здравоохранения создать рабочую группу, еще раз все проработать для того, чтобы максимально качественно направить документ в парламент", - сказал Премьер-министр Владимир Гройсман.

Во время презентации пакета законопроектов по финансовым государственным гарантиям в сфере здравоохранения и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что проекты законов предусматривают пять принципиальных изменений.

Первое, по ее словам, предоставление гарантированного пакета медицинских услуг и лекарственных средств, которые ежегодно будут покрываться государственными средствами. "Второе, все выплаты будут персонализированными. Средства будут идти за пациентом, там где пациент выбирает, где он хочет лечиться", - сказала она.

Также законопроекты предусматривают, отметила У.Супрун, переход на международные медицинские протоколы лечения и диагностики.

"Мы возвращаем педиатрию на первичное звено, чтобы у наших детей были свои педиатры", - отметила чиновник.

К тому же, по словам У.Супрун, из-за изменений медицинские работники будут обеспечены достойной зарплатой.

Напомним, Минздрав обнародовал перечень лекарств, за которые можно получить возмещение.