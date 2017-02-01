Кабмін схвалив концепцію розвитку Нацгвардії до 2020 року
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Кабінет міністрів України схвалив концепцію розвитку Національної гвардії до 2020 року. Відповідне рішення прийняте сьогодні, 1 лютого, на засіданні уряду, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.
Зазначається, що програма розвитку Національної гвардії України об’єднує основні принципи та напрямки розвитку НГУ як складової сектора безпеки і оборони України.
Також в програмі визначаються цільові показники за обсягами закупівлі і модернізації озброєнь, визначених для Нацгвардії.
Як повідомляв УНН, з метою створення системи персональної ідентифікації військовослужбовців Національної гвардії України, які залучені до виконання завдань із охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, народні депутати пропонують присвоїти їм індивідуальні номери та видати жетони на зразок поліцейських.