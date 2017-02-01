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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кабмин одобрил концепцию развития Нацгвардии до 2020 года

Кабмин одобрил концепцию развития Нацгвардии до 2020 года

Киев • УНН

 • 8571 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Кабинет министров Украины одобрил концепцию развития Национальной гвардии до 2020 года. Соответствующее решение принято сегодня, 1 февраля, на заседании правительства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что программа развития Национальной гвардии Украины объединяет основные принципы и направления развития НГУ как составляющей сектора безопасности и обороны Украины.

Также в программе определяются целевые показатели по объемам закупки и модернизации вооружений, определенных для Нацгвардии.

Как сообщал УНН, с целью создания системы персональной идентификации военнослужащих Национальной гвардии Украины, привлеченных к выполнению задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, народные депутаты предлагают присвоить им индивидуальные номера и выдать жетоны вроде полицейских.

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