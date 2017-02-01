Кабмин одобрил концепцию развития Нацгвардии до 2020 года

Отмечается, что программа развития Национальной гвардии Украины объединяет основные принципы и направления развития НГУ как составляющей сектора безопасности и обороны Украины.

Также в программе определяются целевые показатели по объемам закупки и модернизации вооружений, определенных для Нацгвардии.

Как сообщал УНН, с целью создания системы персональной идентификации военнослужащих Национальной гвардии Украины, привлеченных к выполнению задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, народные депутаты предлагают присвоить им индивидуальные номера и выдать жетоны вроде полицейских.