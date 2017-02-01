Кабмин одобрил концепцию развития Нацгвардии до 2020 года
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Кабинет министров Украины одобрил концепцию развития Национальной гвардии до 2020 года. Соответствующее решение принято сегодня, 1 февраля, на заседании правительства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
Отмечается, что программа развития Национальной гвардии Украины объединяет основные принципы и направления развития НГУ как составляющей сектора безопасности и обороны Украины.
Также в программе определяются целевые показатели по объемам закупки и модернизации вооружений, определенных для Нацгвардии.
Как сообщал УНН, с целью создания системы персональной идентификации военнослужащих Национальной гвардии Украины, привлеченных к выполнению задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, народные депутаты предлагают присвоить им индивидуальные номера и выдать жетоны вроде полицейских.