Кабмін скасував конкурсний відбір на посаду члена наглядової ради "Нафтогазу"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Кабінет міністрів України вніс зміни до постанов уряду № 142 та № 143 від 10 березня 2017 року, відповідно до яких скасував проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради НАК “Нафтогаз України”, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Мінекономрозвитку.

“Своїм рішенням від 10 листопада 2017 Уряд скасував проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради НАК „Нафтогаз України“. Уряд також зобов’язав Мінекономрозвитку вносити на розгляд КМУ пропозиції щодо кандидатів на посади у наглядовій раді як незалежних членів, так і представників держави”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією Мінекономрозвитку, наразі функції наглядової ради виконує Уряд.

У міністерстві звернули увагу, що їхнє відомство здійснює підготовку проектів актів КМУ, які пов’язані з управлінням державними компаніями, що перебувають у підпорядкуванні Кабінету Міністрів України.

“Водночас, суб’єктом ініціативи залишається Кабінет Міністрів, який направляє Міністерству доручення щодо оформлення рішень. Мінекономрозвитку забезпечує технічну функцію з підготовки проектів нормативно-правових актів для подальшого внесення у встановленому порядку на розгляд Уряду”, — пояснили у МЕРТ.

Такий же принцип, додали у відомстві, буде застосовуватися до пропозицій щодо кандидатів в члени наглядової ради НАК “Нафтогаз України”. З метою якнайшвидшого розв’язання ситуації в умовах опалювального сезону, Мінекономрозвитку очікує, що подання кандидатів відбудеться найближчим часом.

Як повідомляв УНН, незалежні члени “Нафтогазу” вирішили подати у відставку.

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