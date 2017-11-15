Кабмин отменил конкурсный отбор на должность члена наблюдательного совета "Нафтогаза"

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. Кабинет министров Украины внес изменения в постановление правительства № 142 и № 143 от 10 марта 2017 года, в соответствии с которыми отменил проведение конкурсного отбора кандидатов на должность независимого члена наблюдательного совета НАК “Нафтогаз Украины”, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Минэкономразвития.

“Своим решением от 10 ноября 2017 Правительство отменило проведение конкурсного отбора кандидатов на должность независимого члена наблюдательного совета НАК „Нафтогаз Украины“. Правительство также обязало Минэкономразвития вносить на рассмотрение КМУ предложения относительно кандидатов на должности в наблюдательном совете в качестве независимых членов, так и представителей государства”, — говорится в сообщении.

По информации Минэкономразвития, пока функции наблюдательного совета выполняет правительство.

В министерстве обратили внимание, что их ведомство осуществляет подготовку проектов актов КМУ, связанные с управлением государственными компаниями, находящимися в подчинении Кабинета Министров Украины.

“Вместе с тем, субъектом инициативы остается Кабинет Министров, который направляет Министерству поручения по оформлению решений. Минэкономразвития обеспечивает техническую функцию по подготовке проектов нормативно-правовых актов для последующего внесения в установленном порядке на рассмотрение Правительства”, — пояснили в МЭРТ.

Такой же принцип, добавили в ведомстве, будет применяться к предложениям по кандидатам в члены наблюдательного совета НАК “Нафтогаз Украины”. С целью скорейшего разрешения ситуации в условиях отопительного сезона, Минэкономразвития ожидает, что представление кандидатов состоится в ближайшее время.

Как сообщал УНН, независимые члены “Нафтогаза” решили подать в отставку .

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