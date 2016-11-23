Кабмін скасував 367 регуляторних актів

“367 актів скасовано”, — зазначив він.

Як зазначив перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Максим Нефьодов, зокрема скасовується мінімальна ціна на нотаріальні послуги. Крім цього, зокрема скорочується термін здійснення нормативної грошової оцінки землі. Також спрощується процедура будівництва базових станцій для мобільних операторів, скасовується заборона на змішування зерна різних сортів.

“Це рішення дозволить до 2020 року зекономити для бізнесу близько 1 мільярда гривень”, — зазначив під час доповіді заступник міністра.