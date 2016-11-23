Кабмин отменил 367 регуляторных актов

"367 актов отменено", - отметил он.

Как отметил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, в частности отменяется минимальная цена на нотариальные услуги. Кроме этого, в частности сокращается срок осуществления нормативной денежной оценки земли. Также упрощается процедура строительства базовых станций для мобильных операторов, отменяется запрет на смешивание зерна различных сортов.

"Это решение позволит к 2020 году сэкономить для бизнеса около 1 миллиарда гривен", - отметил во время доклада заместитель министра.