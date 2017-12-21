Кабмін сформував групу з відбору заявок для спільного управління ГТС - Насалик
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Кабінет міністрів України сформував групу з відбору заявок для спільної експлуатації української газотранспортної системи (ГТС). Про це сьогодні сказав на підсумковій прес-конференції міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, передає кореспондент УНН.
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"На засіданні Кабінету міністрів була повністю сформована група з відбору заявок щодо управління газотранспортною системою України", - сказав міністр.
Нагадаємо, 13 грудня Кабмін офіційно розпочав процес відбору партнера для спільної експлуатації газотранспортної системи.